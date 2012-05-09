Hollande'a bağlanan 'büyük umutlar'

Fransa'da 15 Mayıs'ta Sosyalist lider François Hollande cumhurbaşkanlığı koltuğuna resmen oturmayı bekliyor.

Hem Fransa'da hem de Avrupa Birliği'nin geri kalanında gözler, ''krizden çıkmanın alternatif bir yolu var'' diyen Hollande'ın neler yapacağına kilitlendi.

Bugüne değin ekonomik krize karşı Avrupalılara sunulan reçete, harcamaları kısmaktan geçiyordu.

En başta Almanya, bu acı reçeteden başka gerçekçi bir yol olmadığını savunuyor.

Fakat Sosyalist Hollande'a göre kemer sıkmak, Avrupa'nın yazgısı değil.

Fransa'nın yeni lideri, büyük umutlar vadederek iktidara yürüdü. Ülkesinin çehresini ne yönde değişitireceği, Avrupa'nın geleceği açısından kilit önemde.