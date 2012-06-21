Japonya'da nadir bulut

Japonya'nın Fuji Yanardağı'nın etrafında çok nadir görülen tsurushi-gumo şapka bulutu gözlemlendi.
Bir kaç saat havada kalan bulut halktan yoğun ilgi gördü.
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Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
Japonya'nın Fuji Yanardağı'nın etrafında çok nadir görülen tsurushi-gumo şapka bulutu gözlemlendi.
Bir kaç saat havada kalan bulut halktan yoğun ilgi gördü.