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Japonya'da nadir bulut

  • 21 Haziran 2012

Japonya'nın Fuji Yanardağı'nın etrafında çok nadir görülen tsurushi-gumo şapka bulutu gözlemlendi.

Bir kaç saat havada kalan bulut halktan yoğun ilgi gördü.