Bambu ağacındaki 'altın dilekler'

Tokyo'nun yüz yıllık kuyumcusu Ginza Tanaka'nın önünden gelen geçenler, yıldız festivali Tanabata dolayısıyla, 'tanzaku' denen ince altın şeritlere dileklerini yazıp bambu ağacına asıyorlar.

Japon söylencesinde, samanyoluyla birbirlerinden ayrılan iki aşık yıldızın, yılda bir kez, yedinci ayın 7'sinde buluştuğuna inanılıyor.

23 Haziran'dan bu yana 1000 kadar kişi dileklerini iliştirmiş dallara.

"İyi bir evlilik teklifi" alma umudundan, "Japon sporcularının Londra Olimpiyatlarında altın madalya kazanmalarına" kadar, her türlü dilek göze çarpıyor.