ABD'de bir Sih tapınağına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü. Daha önce hiç tehdit almayan tapınağa yapılan saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Sih tapınağı kana bulandı
- 6 Ağustos 2012
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