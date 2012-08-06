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Sih tapınağı kana bulandı

  • 6 Ağustos 2012

ABD'de bir Sih tapınağına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü. Daha önce hiç tehdit almayan tapınağa yapılan saldırının nedeni henüz bilinmiyor.