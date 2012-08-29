İkinci Dünya Savaşı bombası imha edildi

Almanya'nın Münih kentinde, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir bomba ortaya çıkarıldı.

Uzman ekibin etkisiz hale getirilemeyeceğini iddia ettiği bomba patlatılarak imha edildi.

Yerel medya, Schwabing ilçesinde yerel saatle akşam onda gerçekleşen patlamanın tüm şehirde duyulduğunu bildirdi.

Bomba, Pazartesi gecesi yıkılmakta olan bir yapılanmada çalışan inşaat işçileri tarafından keşfedildi.

Uzmanlar 250 kilo ağırlığındaki bombanın, mekanik bir sigortadan ziyade kimyasal işlemlerle idare edildiğinden dolayı etkisiz hale getirilemeyeceğine karar verdi.