Ukrayna'nın paralimpiyat başarısı

Londra'da paralimpik oyunlarda mücadele devam ediyor.

Dünün sürprizi, olimpiyat oyunlarında da yarışan Güney Afrikalı atlet Oscar Pistorius'un 200 metrede ikinci gelmesinin ardından yaptığı sert açıklamalar ve sonrasında dilediği özürdü.

Paralimpik oyunlarında bugün ititbarıyla madalya tablosunun zirvesinde Çin yer alıyor.

Tablonun en etkileyici ülkesi ise 1996'da ilk kez paralimpik oyunlara katılan ve şimdi 33 madalyayla dördüncü sırada yer alan Ukrayna...

Peki Ukrayna bu başarısını neye borçlu?