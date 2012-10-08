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Rothko tablosuna saldırı

  • 8 Ekim 2012

İngiltere'deki Tate Modern Sanat Müzesi'nde bir ziyaretçi Amerikalı modern ressam Rothko'nun bir tablosu üzerine siyah boyayla bir not yazdı. Milyonlarca dolar değerindeki tabloya kimin zarar verdiği ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.