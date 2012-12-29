Rusya'da uçak kazası

Rusya'da bir yolcu uçağı, Moskova yakınlarında havaalanına iniş yaparken çakıldı. Dört kişi hayatını kaybetti.
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Rusya'da bir yolcu uçağı, Moskova yakınlarında bir havaalanına iniş yaparken pist yakınlarındaki otoyola çakıldı.
Polis, kazada en az dört kişinin öldüğünü söylüyor.
Yetkililer, Tupolev-204 model uçağın toplam 12 kişi taşıdığını açıkladı.
RWZ9268 sefer sayılı uçak, Vnukovo havaalanına iniş yapıyordu.
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