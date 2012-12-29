Rusya'da uçak kazası

Rusya'da bir yolcu uçağı, Moskova yakınlarında havaalanına iniş yaparken çakıldı. Dört kişi hayatını kaybetti.

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