Duman hayranlarına 'yeni albüm' müjdesi

Rock müziğin Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden biri olan Duman, yeni albüm hazırlığında...

Dört yıllık aradan sonra çıkaracakları son stüdyo albümlerinin ismi henüz belli değil...

Grup, şimdi İrlanda'nın başkenti Dublin'de, geçmişte gerek kendilerinin, gerekse Michael Jackson, R.E.M gibi isimlerin de kayıtlarını yaptığı Grouse Lodge stüdyolarında çalışmalarına başladı.

Dublin'e gitmelerinden önce ise Londra'da bir konser verdiler.

BBC Türkçe'den Selin Girit konser öncesinde Duman'la görüştü, albüm hazırlıkları üzerine konuştu.