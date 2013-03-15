Kürt bölgesinin petrol potansiyeli

Irak'ın petrol gelirleri ülke bütçesinin yüzde 98'ini oluşturuyor.

Bu gelir, ülkenin yeni baştan kurulması açısından büyük önem taşıyor.

Ülkedeki petrol yataklarının çoğu güneyde yer almakla birlikte bazı şirketler kuzeyde, yarı özerk konumdaki Kürt yönetimiyle daha kârlı petrol arama anlaşmalarına yöneliyor.

Ancak Bağdat'taki yönetimle Erbil arasındaki ödeme anlaşmazlığı, kuzeyden petrol ihracatını durdurdu.

Peki bu genel anlamda Irak petrol sanayii ve ekonomisi açısından ne kadar büyük bir sorun?

BBC muhabiri Simon Atkinson'ın haberi.