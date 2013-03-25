Kuzey Avrupa'da hasat bozgunu

Geçen sene kimi zaman sağanak yağışlar, kimi zaman ise kuraklık nedeniyle küresel buğday fiyatları tırmanmış, bu durum gıda güvenliği tartışmasını beraberinde getirmişti. Dünya genelinde çiftçilerin yüzü bu sene de gülmüyor.. Özellikle Kuzey Avrupa'da buğday hasadı buruk başladı.