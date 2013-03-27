Dünyanın ekonomisi en hızlı büyüyen ülkeleri, Güney Afrika'da bir araya geldi. Brezilya, Hindistan, Cin,Rusya ve Güney Afrika'nın dahil olduğu BRİC ülkeleri uluslararası arenada daha fazla s?z sahibi olma arayışında. Kimi çevreler ise son iki yılda büyüme oranları eskisi kadar keskin olmayan bu grubun, küresel mali kriz ortamında ne ifade ettigini sorguluyor.
Yeni bir süper güce doğru mu?
- 27 Mart 2013
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