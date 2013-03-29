Sanatın eğitimdeki gücü

Okullarda öğrencileri daha çok çalışmaya, daha düzenli, yaratıcı ve başarılı olmaya teşvik etmek için ne yapmalı?

Bir grup Amerikalı eğitimciye göre, bunun bir sihirli değneği varsa, sanat dersleri olmalı.

Obama yönetimi, ülkenin en kötü durumdaki sekiz okuluna, iki yıl boyunca 2 milyon dolar aktararak, yoğunlaştırılmış sanat dersleri koymaya karar verdi.

Bu okullardan biri, Boston'un yoksul bir semtindeki Orchard Gardens.

Ve uzmanlar ortaya çıkan sonuçtan hayret duyuyor. Orta ve lise çağındaki gençlerin akademik başarısı ve davranışları öylesine değişti ki; şimdi bu pilot çalışmanın daha da genişletilmesi düşünülüyor.