Kolombiyalılar 'barış için' meydanlarda

Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri Farc ve hükümet arasında Küba'da devam eden barış görüşmelerine halktan da destek var.

On binlerce kişi 50 yıllık şiddete son vermesi beklenen çözüm süreci için meydanlara aktı.

Farc temsilcileri ve hükümet yetkilileri arasındaki görüşmeleri geçen Ekim ayında başlatan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da yürüyüşe katıldı ve çözüm için Kolombiya halkını birlik olmaya çağırdı.

Hükümet, Farc'ın silahlı mücadeleye son verip yasal sürece dahil olmasını istiyor.