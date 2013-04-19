Tunus'un köylerinde ekoturizm

İki yıl önceki devrim ardından yeni bir düzene geçen Tunus, ekonomisini toparlamaya çalışıyor ve turizm, bu açıdan kilit önemde.

Devrimin ertesinde turistler Tunus'tan elini ayağını çekmişti. Ama şimdi tekrar geri dönmeye başladılar ve anlaşılan bu arada Tunuslular da tatilcilerden para kazanmak için yeni projeler üzerinde düşünme fırsatı buldu.

Ülkede hızla büyüyen bir sektör, daha maceraperest turistlere hitap eden ''ekoturizm''. Şu sıralar Tunus'ta birçok köy, turist çekmenin yollarını arıyor.