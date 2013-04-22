Hindistan: Kadınlar kürtaj hakkından mahrum

Hindistan'da beş yaşındaki bir kız çocuğunun kaçırılması ve tecavüze uğramasına tepkiler büyüyor.

Polis, olayla ilgili olarak ikinci bir kişiyi daha gözaltına aldı. Hafta sonunda başkent Delhi'de büyük protesto gösterileri yapıldı.

Bugün de olası gösteriler nedeniyle çeşitli güvenlik önlemleri alındı.

Geçtiğimiz yıl bir genç kızın Delhi'de toplu tecavüze uğramasından bu yana Hindistan'da kadına yönelik cinsel şiddete tepkiler tırmanıyor.

Ancak tecavüze uğramış kadınlar kürtaj hakkından dahi mahrum bırakılıyor.

Sanjoy Majumder'in haberi.