Milyarder işadamı kadın kılığında

Virgin şirketler topluluğunun sahibi milyarder İngiliz işadamı Richard Branson, girdiği bir iddiayı kaybetmesinin ardından hostes kılığına girmek zorunda kaldı.

Air Asia Yönetim Kurulu Başkanı Tony Fernandesle üç yıl önce Abu Dabi'de yapılan Formula 1 Grand Prix'sini hangi takımın kazanacağına dair iddiayı kaybeden Branson, Air Asia üniformasını giyip, makyajını da yaptıktan sonra uçakta servis yaptı.

Abu Dabi'de üç yıl önce yapılan Formula 1 Grand Prix'sini hangi takımın kazanacağına dair girilen iddia Branson ve Fernandes'in iddiası üç yıl öncesine ait.