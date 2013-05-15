Reyhanlı'nın 'günah keçileri': Suriyeli mülteciler

Reyhanlı’da 51 kişinin ölümüne neden olan patlamaların ardından bölgede Suriyeli mültecilere karşı öfke de arttı.

Türkiye, saldırıların ardında Suriye istihbaratına bağlı grupların olabileceğini iddia etti ancak Suriye bu iddiaları yalanladı.

Halk, öfkesini Suriye plakalı araçlardan çıkardı.

Bölgeyi saran öfke dalgası nedeniyle yüzlerce Suriyeli mülteci, şiddet nedeniyle kaçtıkları ülkelerine yine “yeni bir şiddet” korkusuyla geri dönmeye başladı.

BBC Muhabiri Wyre Davies, Reyhanlı’dan bildiriyor.