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Oklahoma'daki hortum kameralarda

  • 20 Mayıs 2013

ABD'nin Oklahoma eyaletinde etkisini gösteren bir dizi hortum, en az bir kişinin ölmesine, birçok kişinin yaralanmasına ve büyük maddi hasara yol açtı.