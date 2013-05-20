ABD'nin Oklahoma eyaletinde etkisini gösteren bir dizi hortum, en az bir kişinin ölmesine, birçok kişinin yaralanmasına ve büyük maddi hasara yol açtı.
Oklahoma'daki hortum kameralarda
- 20 Mayıs 2013
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