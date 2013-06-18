Brezilya protestolarının nedenleri

Brezilya'nın Sao Paolo ve diğer kentlerinde yaşanan protestoları, nedenlerini ve polisin tepkisini BBC Brezilya servisinden Silvia Salek anlatıyor.
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Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
Brezilya'nın Sao Paolo ve diğer kentlerinde yaşanan protestoları, nedenlerini ve polisin tepkisini BBC Brezilya servisinden Silvia Salek anlatıyor.
Röportajın metni için tıklayın.