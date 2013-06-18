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Brezilya protestolarının nedenleri

  • 18 Haziran 2013

Brezilya'nın Sao Paolo ve diğer kentlerinde yaşanan protestoları, nedenlerini ve polisin tepkisini BBC Brezilya servisinden Silvia Salek anlatıyor.

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