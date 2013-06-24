Boston zanlılarının annesi: Oğullarım masum

Boston maratonunu hedef alan saldırıların zanlılarından Dzhokar Tsarnaev önümüzdeki iki hafta içinde ilk kez mahkemeye çıkarılacak.

Nisan ayında üç kişinin ölümüne sebep olan bombalı eylemin diğer zanlısı -Dzhokhar'ın ağabeyi Tamerlan- patlamalar ertesinde polisle girdiği çatışmada vurularak öldürülmüştü.

İki genç küçük yaştayken Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nden Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş bir ailenin çocukları.

Zanlıların annesi Zübeydat, ABD'den geri döndüğü memleketi Dağıstan'da oğullarına ilişkin nadir bir mülakat verdi, BBC'den Tim Franks'in sorularını yanıtladı.

Muhabirimiz önce, çocuklarının masumiyetini savunan annenin bundan emin olup olmadığını sordu: