Mısır'ın belirsiz geleceği

Muhammed Mursi, bir yıl önce Mübarek rejimini deviren kitle hareketini takiben Mısır'da düzenlenen ilk demokratik seçimlerle iktidara geldi.

Ama hükümetin giderek İslamcı bir çizgiye girdiği ve ekonomiyi kötü yönettiği eleştirileri hükümet karşıtı dev protestolara, ve dün akşam da, ordunun müdahalesiyle Mursi'nin devrilmesine yol açtı.

Generaller, halkın çıkarlarına hizmet etmek için ''müdahale ettiklerini'', iktidar hevesinde olmadıklarını söylüyor.

Peki Mısır'da demokrasinin geleceği açısından tüm bu gelişmeler ne ifade ediyor? BBC diplomasi muhabiri James Robbins araştırdı.