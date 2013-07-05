Mısır'da karşıt gruplar sokakta

Demokratik seçimle iktidara gelmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevden alınmasını takiben Afrika Birliği, Mısır'ın üyeliğini askıya aldı.

Birlik, ordunun müdahalesini "anayasaya aykırı" diye niteleyerek tüm siyasi partileri diyaloğa çağırdı. Ev hapsinde tutulan devrik lider Mursi, Çarşamba gününden beri halkın önüne çıkmadığından destekçileri kaygılarını dile getiriyor. Mısır ordusu ülkede "barışçıl gösteri düzenleme hakkının güvence altında olduğunu" duyurdu. Ancak bir de uyarıda bulundu: ''Karşıt grupları ayrı tutmak için askerleri konuşlandırabiliriz.''