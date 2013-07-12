Kahire'nin birbirine rakip meydanları

Mısır'da 2011'deki devrimin sembolü, Tahrir Meydanı'ydı. Halk hareketi, tek bir mekanla özdeşleşmişti.

Aradan geçen iki yıl içinde, Mısırlılar gene sokaklarda. Ama artık, Kahire'de birbirine rakip iki ayrı meydan var.

İslamcı Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi iktidardan indiren askeri darbenin yandaşları, gene Tahrir'de. Darbeyi protesto eden Müslüman Kardeşler ve destekçileri ise, başkentin doğusundaki Rabiatül Adeviye Meydanı'ndan gece gündüz ayrılmıyor.

Kamuoyundaki bölünmüşlüğün nasıl aşılacağı ise, halen belirsizliğini koruyor.