Tian Tian hamile mi?

İskoçya'nın Edinburg kentindeki hayvanat bahçesinde yaşayan pandanın hamile olabileceği belirtildi.

Hayvanat bahçesi görevlileri Tian Tian'ın kendisine ultrason yapılmasına izin vermediğini ama, güçlü hamilelik işaretleri gösterdiğini söylüyor.

Nisan ayında suni döllenme uygulanan Tian Tian'ın hormon ve protein düzeyleri ile davranışlarındaki değişiklikler, hamile olabileceğini düşündürüyor.

Edinburg hayvanat bahçesi görevlileri, pandanın bir ay içinde yavrulayabileceğini kaydediyor.

Şimdiye dek Birleşik Krallık'ta hiç panda dünyaya gelmedi.

Edinburg'daki panda çifti ve Tian Tian ile Yang Guang, iki yıl önce Çin hükümetinden on yıllığına ve yılda 600 bin sterline kiralanarak ülkeye getirilmişti.

Önümüzdeki haftalarda her ikisi de 10 yaşına basacak olan pandalar, iki kez denemelerine rağmen, doğal olarak çiftleşememişti.

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