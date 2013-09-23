Canlı: Kenya'da alışveriş merkezine operasyon

Başkent Nairobi'de Eş Şebab militanlarının saldırısı sonucu 69 kişinin öldüğü alışveriş merkezine güvenlik güçlerinin operasyonu başladı.
Westgate alışveriş merkezinde halen çok sayıda kişi rehin tutuluyor.
Binadan bir duman bulutunun yükseldiği görülürken, silah ve patlama sesleri duyuluyor.
Televizyonlarda yayımlanan görüntülerde, binanın çevresinde koşuşturan askerler görülüyor.
Cumartesi günü Westgate alışveriş merkezine düzenlenen saldırı sonucunda en az 69 kişi ölmüş, 170'den fazla kişi yaralanmıştı.
Somali'nin İslamcı Eş Şebab örgütü, saldırıyı üstlenmişti.
Eş Şebab, Kenya'nın Somali'deki askeri operasyonlarına misilleme olarak saldırıyı düzenlediklerini belirtmişti.