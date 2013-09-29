Soçi Olimpiyatları meşalesi yakıldı

Rusya'nın Soçi kentinde gelecek yıl düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nın meşalesi, Yunanistan'da yapılan törenle yakıldı. Törende konuşan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach törende yaptığı konuşmada, Rusya'ya olimpik değerlerine sahip çıkma çağrısında bulundu. Bach olimpiyat meşalesinin 'hiçbir ayrımcılık olmaksızın' dostluk, fazilet ve saygı sembolü olduğunu vurguladı. Rusya'nın Şubat 2014'te başlayacak oyunlar için yaptığı hazırlıklar, eşcinsel karşıtı olarak görülen tartışmalı bir yasa nedeniyle gölgelendi. Olimpos'taki Hera Tapınağı'nın kalıntılarında yapılan törende dansçıların gösterisinden sonra, olimpiyat ateşi güneş ışığının yansıması kullanılarak yakıldı. Daha sonra bu alevlerle olimpiyat meşalesi yakıldı. İlk olarak Rus buz hokeyci Aleksandr Oveçkin'in taşıdığı meşale, 123 gün sonra Soçi'ye ulaştırılmadan önce 65 bin kilometrelik bir yolculuk yapacak. Meşale Uluslararası Uzay İstasyonu, Rusya'daki Baykal Gölü'nün dibi ve Avrupa'nın en yüksek dağına götürülecek.