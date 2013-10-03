Altın Şafak sözcüsü kameraları yumrukladı

Yunanistan'da "bir suç çetesi örgütleme" suçlamasıyla tutuklanan aşırı sağcı Altın Şafak partisinin lideri Nikos Mihaloliakos'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme, Altın Şafak partisinin gözaltındaki önde gelenlerinden üçünün serbest bırakılmasını kararı aldı. Serbest bırakılanlar arasında milletvekili ve parti sözcüsü Ilias Kasidiaris de bulunuyor. Kasidiaris, 50 bin euro kefaletle serbest bırakılırken yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Ilias Kasidiaris mahkemeden ayrılırken öfkesini gazetecilerden çıkardı.