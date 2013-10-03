Çin'de dev Asya eşekarılarının sokması sonucu yaz başından bu yana 41 kişi öldü. Yetkililer normalden sıcak geçen yazın eşekarısı sayısını arttırdığını söylüyor. Ancak çevrecilere göre eşekarısı saldırılarında artışın nedeni hızlı kentleşmenin doğal yaşam alanlarını işgal etmesi.
41 kişinin katili eşekarısı
- 3 Ekim 2013
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