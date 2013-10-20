Suriye: Hama'da bomba yüklü araçla saldırı

Suriye'nin Hama kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda en az 30 kişi öldü.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı muhalif kuruluş saldırıda Suriye askerlerinin bulunduğu bir kontrol noktasının hedef alındığını belirtti.

Devlet medyası da saldırıya yer verdi.

Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı Mart 2011'de başlayan ayaklanmanın ilk günlerinde en büyük protestolardan bazıları Hama'da düzenlenmişti.

Ancak 2011'de yaz sonunda Suriye ordusu büyük bir harekat düzenleyerek kentin kontrolünü ele geçirmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "Az önce, Sina otoyolu şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Sonrasında çatışma çıktı. İlk haberlere göre, zirai araçlar üreten bir fabrikanın yakınlarında bulunan, rejim birliklerinin denetimindeki bir kontrol noktası hedef alındı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi." dedi.

Suriye devlet televizyonunun haberinde ise "Teröristlere ait bomba yüklü bir araç zirai araçlar üreten bir fabrikanın yanında patlatıldı, ölenler ve yaralılar var" denildi.

Hama'nın modern Suriye tarihinde önemli bir yeri var.

1982'de dönemin Cumhurbaşkanı, şimdiki Suriye lideri Beşar Esad'ın babası Hafız Esad, Sünni muhalefet Müslüman Kardeşler'in isyanını çok kanlı bir şekilde bastırmıştı.

On binlerce kişinin öldüğü harekatta kent yerle bir edilmişti.

'Cenevre konferansı 23 Kasım'da'

Bu arada, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi Suriye'yle ilgili 2. Cenevre konferansının 23 Kasım'da başlayacağını açıkladı.

El Arabi, bu açıklamayı BM ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Lahdar Brahimi ile görüştükten sonra yaptı.

Batılı ve Arap hükümetlerinin temsilcileri, Salı günü bir araya gelecekleri Suriye muhalefeti temsilcilerini toplantıya katılmaya ikna etmeye çalışacak.