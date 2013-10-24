ABD'nin telekulağı Merkel'i dinledi mi?

Brüksel'de biraraya gelecek olan Avrupa Birliği liderlerinin gündeminde, Amerika Birleşik Devletleri'nin telefon dinleme iddiaları var.
Son olarak dün, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cep telefonu görüşmelerinin Amerikan istihbaratı tarafından dinlenmiş olabileceği iddiaları gündeme gelmişti.
Bu iddialar üzerine Merkel'in ABD Başkanı Barack Obama'yı arayarak bir açıklama istediği bildirildi.
Bugünse Amerika Birleşik Devletleri'nin Berlin Büyükelçisi, konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.