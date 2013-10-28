Afganistan'da kadın rapçi olmak

Afganistan'da Taliban döneminde yasaklanan müzik dünyası yeniden oluşmaya başlıyor. Ancak kadın rapçiler için yaşam yine zor. Özellikle de kadın hakları ve eşitliği konularında müzik yapan bir rapçi için. Paradise sahne isimli Afgan rapçi tehditler ve gördüğü şiddet nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ancak şimdi konser vermek için başkent Kabil'e döndü.