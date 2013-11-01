Kate Moss'un 25 yıllık fotoğrafları

Manken ve fotomodel Kate Moss'un kariyerinin başlangıcı olarak görülen ve 25 yıl önce çekilen ve daha önce yayınlanmayan ilk profesyonel fotoğrafları Londra'da bir galeride sergileniyor.

1988 yılında 14 yaşındaki Kate Moss'un bu görüntülerini çeken David Ross, fotoğrafları "popüler kültür tarihinin muhteşem bir parçası" diye niteliyor.

Kate Moss, aradan geçen yılarda modellik ve mankenliğin yanısıra, Kendi adını taşıyan parfümlerden, moda tasarımlarına kadar pek çok ürünü kapsayan bir markaya dönüştü.

26 Ekim 1988'de çekilen bu fotoğraflar, bir yıldızın doğumunu belgeleyen kareler olarak değerlendiriliyor.