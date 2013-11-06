Jetman bu kez Fuji Yanardağı'nda uçtu

'Jetman' adıyla tanınan 54 yaşındaki İsviçreli maceracı Yves Rossy bu kez yine gökyüzündeydi.

Özel olarak tasarlanmış bir jet giysiyle saatte 306 kilometre hıza ulaşabilen Rossy yaklaşık 10 dakika kadar uçabiliyor.

Rossy'nin giysisi yerden havalanacak kadar güçlü motorlara sahip değil. Bu yüzden spor tutkunu maceracı elle idare edilen Dört motorlu jet giysisiyle önce bir helikopterden atlıyor ve ardından jet motorları çalıştırıyor.

Yves Rossy, dünyanın pek çok yerinde, turistik ve tarihî mekânlar üzerinde gösteriler yaptı.

Rossy'nin bu sefer seçtiği mekân ise Japonya'ydı. Jetman, Fuji Yanardağı'nın Dünya Mirası statüsü çerçevesinde yapılan kutlamalara da imzasını atmış oldu.