Venedik yolcu gemilerine kapanıyor

İtalyan hükümeti, Ocak ayından itibaren Venedik'i ziyaret eden yolcu gemilerinin sayısını yüzde 20 oranında kesmeyi öngören planları onaylarken 96 bin tondan daha ağır gemilerin kente girişi gelecek yıl Kasım ayından itibaren tamamen yasaklanacak.

Öte yandan, kente yeni bir kanal açma planları da onaylandı. Böylece yolcu gemileri kentin tarihî merkezine girmeden, kanal sistemine batı yönünden ulaşacak.

Yolcu gemilerinin ekonomik faydalarını savunan lobi ise hükümetin aldığı karardan memnun değil.