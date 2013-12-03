Otomobil tamircisinden 'doğum destek' cihazı

Hamile kadınlara doğum sırasında yardımcı olacak ve 'devrim niteliğinde olabilecek bir gelişme' diye tanımlanan yeni bir cihazın tasarımcısı Arjantinli bir otomobil tamircisi.

Dünya Sağlık Örgütü, Mucidi Jorge Odon'un adını taşıyan Odon cihazının, gelişmiş sağlık hizmetlerine ya da personeline sahip olmayan ya da Sezaryen doğum olanağı bulunmayan ülkelerde uzun süren doğumlarda yardımcı olabilecek düşük maliyetli bir cihaz olduğuna inanıyor.

Eğer, sağlık kurumlarında onaylanırsa, Odon cihazı, yüzyıllardan beri kullanılan forsep ya da penslerden ve diğer yardımcı aletlerden bu yana kullanıma sokulan ilk yeni cihaz olacak.

Jorge Odon'un icat ettiği bu cihazın fikri, arkadaşlarının ona, boş bir şişenin içindeki mantarı, şişeyi kırmadan nasıl çıkarılabileceğini gösterdikleri bir oyunun ardından gelmiş.

Bunun için şişeyi yana eğip içine bir plastik torba koymanız ve üfleyerek torbayı şişirmeniz gerekiyor. Şişenin içinde şişen torba mantarın etrafını sarıyor ve bunun ardından torbayı mantarla beraber şişeden çıkarmanız mümkün oluyor.

Aynı prensibin, doğum sırasında bebeklere de uygulanıp uygulanamayacağını incelemeye başlayan Odon bu cihazı üretmiş.

Cihazın denemeleri Arjantin'de sürüyor. Bunun ardından Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinde de denemeler yapılacak.

Sonuçlar başarıya ulaşırsa, cihazın klinik kullanımının iki ya da üç yıl içinde başlayabileceği belirtiliyor.