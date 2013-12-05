Sağlık sisteminde bazı iyileştirmeler yapılmış olsa da vatandaşlar katkı paylarının yüksekliğinden, hastanelerdeki yoğunluktan şikayetçi ve sistemin fazla değişmediğini düşünüyor.
'Sağlık sistemindeki iyileşme göstermelik'
- 5 Aralık 2013
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