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'Sağlık sistemindeki iyileşme göstermelik'

  • 5 Aralık 2013

Sağlık sisteminde bazı iyileştirmeler yapılmış olsa da vatandaşlar katkı paylarının yüksekliğinden, hastanelerdeki yoğunluktan şikayetçi ve sistemin fazla değişmediğini düşünüyor.