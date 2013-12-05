'Sağlığa sınırsız kaynak ayrılamaz'

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de sağlığa yapılan harcamalar gün geçtikçe artıyor ve bu artış, devletin sağlığa önem verdiği şeklinde bir algı yaratıyor.

Örneğin, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayında yayınlanan verilerine göre, Türkiye’nin kamu ve özel sektör dahil olmak üzere toplam sağlık harcaması, 2009 yılında 37 milyar 493 milyon dolar iken 2012 yılında 42 milyar 376 milyon dolara ulaştı.

Yine kişi başı sağlık harcaması da 2009 yılında 521 dolar iken 2012 yılında 566 dolar oldu.

Buna göre sadece son dört yılda ABD doları bazında sağlık harcamalarındaki artış yaklaşık yüzde 13 oranındaydı.

Aynı dönem için kişi başına sağlık harcamalarındaki artış ise yine ABD doları bazında yaklaşık yüzde 8,6 seviyesindeydi.

Sağlık Bakanlığı’nın 2012 yılında hazırladığı 2013-2017 Stratejik Planında Türkiye’nin sağlık harcamasının 7 yılda 2 katına çıkardığı ifade edildi.

Sağlık harcamalarındaki bu artışa rağmen Türkiye’nin temel sağlık göstergelerinde benzer yönde bir artış gerçekleşti mi?

Yani sağlığa harcadıkça daha mı sağlıklı oluyoruz? Tıp Kurumu Genel Sekreteri Dr. Ali Rıza Üçer, BBC Türkçe'ye değerlendirdi.