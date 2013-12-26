Fotoğraflarla: Dünyanın en pahalı baharatı
Keşmir'de dünyanın en pahalı baharatının hasatı
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Hindistan yönetimindeki Keşmir en kaliteli safranın üretildiği bölge olarak bilinir. Safran çiğdem çiçeğinden elde edilir. Fotoğrafçı Abid Bhat, Pampore bölgesinde dünyanın en pahalı baharatının üretimini belgeliyor.
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Ticari safran üretimi Hindistan, İspanya ve İran'da yapılıyor. Keşmir safranı en iyi ve en pahalı safran olrak bilinir.
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İlk olarak Yunanistan'da üretilen safranın Keşmir'deki geçmişi yüzyıllar öncesine dayanıyor.
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Safran tarlaların turistler için de bir çekim merkezi. Mor çiçekli çiğdemler keskin bir koku saçar etrafa.
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Keşmir'in yaz başkenti Srinagar'dan yarım saat mesafedeki Pampore bölgesinde binlerce dönüm tarla safran ekimine ayrılmıştır.
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Kadınlar safran yapımı için çiçeğin ortasındaki sarı bölümü topluyor.
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Yarım kilo safran üretimi için 75 bin çiğdem çiçeği toplanması gerekiyor.
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İlaç yapımında ve yemeklerde baharat olarak kullanılan safranın cinsel gücü arttırdığını iddia edenler de var.
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Kuru safranın kilosu üç bin dolar civarında satılıyor.
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Keşmir'in popüler çayı 'kehwa'yı renklendirme ve tatlandırmada safran kullanılıyor.
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Tarçın, kakule ve safran gibi birçok baharat kullanılarak yapılan 'kehwa' bal ve badem eşliğinde sıcak içiliyor.