Fotoğraflarla: Dünyanın en pahalı baharatı

  • 26 Aralık 2013

Keşmir'de dünyanın en pahalı baharatının hasatı

  • Hindistan yönetimindeki Keşmir en kaliteli safranın üretildiği bölge olarak bilinir. Safran çiğdem çiçeğinden elde edilir. Fotoğrafçı Abid Bhat, Pampore bölgesinde dünyanın en pahalı baharatının üretimini belgeliyor.

  • Ticari safran üretimi Hindistan, İspanya ve İran'da yapılıyor. Keşmir safranı en iyi ve en pahalı safran olrak bilinir.

  • İlk olarak Yunanistan'da üretilen safranın Keşmir'deki geçmişi yüzyıllar öncesine dayanıyor.

  • Safran tarlaların turistler için de bir çekim merkezi. Mor çiçekli çiğdemler keskin bir koku saçar etrafa.

  • Keşmir'in yaz başkenti Srinagar'dan yarım saat mesafedeki Pampore bölgesinde binlerce dönüm tarla safran ekimine ayrılmıştır.

  • Kadınlar safran yapımı için çiçeğin ortasındaki sarı bölümü topluyor.

  • Yarım kilo safran üretimi için 75 bin çiğdem çiçeği toplanması gerekiyor.

  • İlaç yapımında ve yemeklerde baharat olarak kullanılan safranın cinsel gücü arttırdığını iddia edenler de var.

  • Kuru safranın kilosu üç bin dolar civarında satılıyor.

  • Keşmir'in popüler çayı 'kehwa'yı renklendirme ve tatlandırmada safran kullanılıyor.

  • Tarçın, kakule ve safran gibi birçok baharat kullanılarak yapılan 'kehwa' bal ve badem eşliğinde sıcak içiliyor.