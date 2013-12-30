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Schumacher 'ölüm kalım savaşı veriyor'

  • 30 Aralık 2013

Fransız Alpleri'nde kayak yaparken dün bir kaza geçiren Formula 1 eski dünya şampiyonu Michael Schumacher'in doktorları ünlü sürücünün ölüm kalım savaşı verdiğini ve sonucu tahmin etmenin mümkün olmadığını söylüyorlar.