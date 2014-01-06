Felluce halkı bombalardan kaçıyor

Irak ordusunun, El Kaide ile bağlantılı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün denetimine geçen Felluce'ye hava ve topçu saldırılarını yoğunlaştırması ardından binlerce kişi kentten kaçmaya başladı.
Irak Başbakanı Nuri Maliki, el Kaide bağlantılı militanların kontrolü ele geçirdiği Felluce kenti sakinlerine kenti militanlardan arındırmaları çağrısında bulundu. Maliki'nin danışmanlarından Saad el-Mutalabi BBC'ye verdiği mülakatta, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üyesi militanların ellerindeki silahların Felluce'ye Suriye'den girdiğini belirtti.