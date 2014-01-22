'Polis önce dürttü, sonra cesedi yerde sürükledi'

Ukrayna'da Kasım ayında, hükümetin AB ile imzalanması planlanan bir antlaşmadan vazgeçip Moskova'nın yanında yer almayı tercih etmesinden bu yana devam eden protesto eylemlerinde çatışmalar sürüyor.

Başkent Kiev'de polisin protestocuların kurduğu sokak barikatlarına müdahale etmesi ardından çıkan çatışmalarda en az iki kişinin açılan ateş sonucu öldüğü bildiriliyor. Ukrayna Başbakanı Mikola Azarov, son günlerde tanık olunan huzursuzluklar sürecek olursa polisin kuvvet kullanacağı uyarısında bulunmuştu. Kiev'deki bir BBC muhabiri ise, kaldığı otelin penceresinden polisin bir protestocunun cansız bedenini yerde sürüklediği görüntüleri çekti.