'Türkiye ve ABD Suriye'de katliama son vermeli'

Cenevre'de düzenlenen Suriye konferansında krizin taraflarının resmî görüşmelere başlaması beklenirken Şam yönetimi 'Türkiye, ABD, Fransa, İngiltere ve Suudi Arabistan'ın Suriye'de neden oldukları katliamı' sona erdirmeleri gerektiğini savundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim yarına kadar 'ciddi görüşmelerin' başlamaması durumunda konferansı terk edecekleri tehdidinde bulundu.

Muallim'in yardımcısı Faysal Mikdad ise, "Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi güçlerin Suriye'de neden oldukları katliamı sona erdirmeleri gerektiğini söylemek için buradayız" dedi.