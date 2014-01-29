Eşcinsel sporculara destek kampanyası

Cinsel ayrımcılıkla mücadele amacıyla kurulan All Out adlı örgüt, gelecek hafta Rusya'nın Soçi kentinde başlayacak Kış Olimpiyatları öncesinde, Rus yetkililerin eşcinsellere karşı tutumuna dikkat çekmek amacıyla bir kampanya videosu yayınladı.

All Out, yayınlanan videoda, 'Rusya'nın kısa süre önce eşcinsellerin birbirlerine olan sevgilerini toplum içinde göstermelerini suç haline getirdiğini' belirtiyor ve bunun Olimpiyat Oyunları'nın ruhuna aykırı olduğunu vurguluyor.

Örgüt, Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmenin pek çok sporcunun hayali olduğunun altını çiziyor ve video "Peki ya hayalinize ulaşmak için bir yalanı yaşamak zorunda kalsanız?" sorusuyla sona eriyor.