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Oscar ödüllü Amerikalı aktör Philip Seymour Hoffman öldü.

Polis, 46 yaşındaki oyuncunun New York Manhattan'daki evinde ölü bulunduğunu açıkladı. Polis ünlü oyuncunun aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünün tahmin edildiğini duyurdu.

Philip Seymour Hoffman, adını 1990'lı yıllarda aralarında "Boogie Nights" (Ateşli Geceler) ve "The Big Lebowski"nin (Büyük Lebowski) de buluğu filmlerle duyurdu.

Hoffman, 2005'te Capote filmindeki Truman Capote rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandı.

Ünlü oyuncu sinema kariyeri boyunca bağımsız filmlerin yanı sıra, büyük gişe yapan "Mission Impossible III" (Görevimiz Tehlike 3) gibi gilmlerde de rol aldı.

Sanatçı en son "Hunger Games" (Açlık Oyunları) filmlerinde oynamıştı.

Filmlerin yanı sıra Brodway oyunlarında da yer alan Hoffman iki kez Tony Ödülleri'ne aday gösterildi.

2003'te "Owning Mahowny" (Kumar Tutkusu) filmde Hoffman'la birlikte oynayan İngiliz aktör John Hurt, ölüm haberiyle sarsıldığını söyledi.

Hoffman geçen yıl, ünlülerle ilgili haberler yapan TMZ sitesine uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Sanatçı, kısa bir süre eroin kullandığını söylemişti.