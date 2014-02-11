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Sahnelerin en yaşlı oyuncusu

  • 11 Şubat 2014

Rusya'nın tanınmış sinema ve sahne sanatçılarından Vladimir Zeldin, 99'uncu doğum gününü kutladı.

10 Şubat 1915 doğumlu Zeldin, Guinness Rekorlar Kitabı'nda da aktif şekilde sahneye çıkan en yaşlı aktör ünvanını taşıyor.