Avusturya'da çok değerli koleksiyon ve 'Nazi bağlantısı' şüphesi

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Alman sanat koleksiyoncusu Cornelius Gurlitt'in Avusturya'daki evinde bulunan tabloların Münih'teki dairesinden çıkanlara kıyasla çok daha kıymetli olduğu açıklandı.

Sanat eserlerinin büyük bir bölümünün Naziler tarafından yağmalandığı sanılıyor.

Gurlitt'in Salzburg'daki evinde Renoir, Monet ve diğer Fransız empresyonist ressamların eserlerinin de olduğu 60 kadar tablo bulunmuştu.

Geçtiğimiz yıl da Cornelius Gurlitt'in Münih'teki dairesinde yüzlerce sanat eseri ortaya çıkmıştı.

Hurlitt eserlerin yağmalandığı iddialarını reddediyordu. Ancak Yahudi örgütleri bu konuda daha fazla açıklama istiyor.

Yeni ortaya çıkan eserler hakkında daha ayrıntılı bir bilgi verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor.

Yahudi örgütleri, eserlerin tam bir listesinin yayımlanmasını, böylece Nazi kovuşturmasının mağdurlarından çalınmış ya da gasp edilmiş eserlerle bir kıyaslama yapılmasını istiyor.

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Cornelius Gurlitt, Nazilerin himayesindeki sanat tüccarı Hildebrand Gurlitt'in oğluydu.

Hildebrand Gurlit, Yahudi örgütlerince "Hitler tarafından çalıntı eserlerle ilgilenmek üzere görevlendirilen dört sanat tüccarından biri" olarak tanımlanıyor.

'Çok sayıda Renoir'

Gurlitt'in Salzburg'daki evinden çıkan tablolar arasında çok önemli eserler bulunuyor.

Bunlar içinde Pissarro imzalı bir Seine Nehri manzarası ve Monet imzalı bir köprü tasviri de var.

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Ayrıca Renoir ve Liebermann'a ait çok sayıda eser de bulunuyor.

Gurlitt'in Münih'teki dairesinde Mart 2012'de yaklaşık 1,35 milyar dolar değerinde 1400 eser bulunmuştu.

Bu eserler arasında Marc Chagall, Pablo Picasso, Henri Matisse ve Otto Dix'in tabloları da vardı.