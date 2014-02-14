Haliç metro köprüsü tartışmalarla açılıyor

Haliç'in üzerine yapılan Türkiye'nin ilk metro geçiş köprüsü 15 Şubat'ta açılıyor ancak köprünün tasarımı ile ilgili tartışmalar hâlâ devam ediyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın katılımıyla açılacak olan köprü ve yeni metro hattının bitirilmesi için hummalı bir çalışma sürdürülüyor.

Ancak uzmanlar ve mimarlar bu projenin İstanbul'a yakışmayan bir köprü olduğunu savunuyor.

1995 yılında köprüyle ilgili ilk proje ortaya çıktığında Koruma Kurulu Üyesi olan ve köprünün yapımı konusunda ret oyu kullanan Prof. Dr. Zekiye Yenen de köprüyü birden fazla nedenle eleştiriyor.

İstanbul'dan Rengin Arslan ve Göktay Koraltan'ın haberi.