Pussy Riot üyelerine kırbaç

Rusya'daki muhalif punk-rock grubu Pussy Riot'un iki üyesi, Kış Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Soçi kentinde güvenlik görevlileri tarafından kırbaçlandı.

Soçi'den gelen görüntülerde, Maria Alyokhina ve Nadejda Tolokonnikova'nın yanı sıra diğer grup üyelerinin de hırpalandıkları, saldırıya uğradıkları, bir güvenlik görevlisinin grup üyelerinden birinin yüzüne sprey sıktığı görüldü.

Ardından da kırbaçlı bir güvenlik görevlisi, elinde kamera tutan birine ve grup üyelerine kırbacıyla vurmaya başladı.

Bunu takiben de diğer güvenlik görevlileri saldırıya dahil oldu, grup üyelerini yumrukladı ve yere fırlattı.

Polis görgü tanıklarının ifadesini aldı, ancak olayla ilgili olarak gözaltına alınan olmadı.

Bu videoda sesli anlatım bulunmamaktadır.