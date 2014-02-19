Savaşın ortasında müzik sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de polis ve göstericiler arasında süren çatışmalar gece boyunca devam etti.

Yapılan açıklamalara göre, yeniden alevlenen çatışmalarda yedisi polis 25 kişinin öldüğü belirtildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç, muhalefet liderlerinin, taraftarlarına silahlanma çağrısı yaptıklarını ve demokrasinin temel prensiplerini göz ardı ederek 'çizgiyi aştıklarını' söyledi.

Ukrayna'da polis ve hükümet karşıtı göstericiler arasındaki çatışmalar sürerken, bazı protestocular tepkilerini ve direnişe verdikleri desteği farklı şekillerde ortaya koyuyor.